Morte Freddie Fu, Ibrahimovic: “Sono al top grazie a lui. Gli devo tutto”

Dopo una lunga malattia muore il chirurgo luminare che ha operato Zlatan Ibrahimovic al ginocchio. Questo il pensiero dello svedese

Dopo una lunga malattia è morto Freddie Fu, stimato come uno dei chirurghi migliori al mondo in tema di operazioni al ginocchio. Zlatan Ibrahimovic ha sperimentato la sua bravura dopo il brutto infortunio ai legamenti ai tempi in cui vestiva la casacca del Manchester United. A giudicare dalle sue gesta negli anni successivi, Fu ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. L'attaccante del Milan, sui propri profili social, ha dedicato un doveroso pensiero a chi ha salvato la sua carriera. Ecco il suo messaggio.