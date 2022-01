Milan, hai visto Adli? Niente gol da centrocampo per colpa… dell’arbitro

Capitan Yacine Adli ha sfiorato il gol dell'anno. Il giocatore del Milan ha segnato da centrocampo, ma l'arbitro glielo ha annullato

Il prossimo anno il Milan sarà sempre più francese. Nella scorsa finestra di mercato, i rossoneri hanno infatti acquistato Yacine Adli, lasciandolo in prestito al Bordeaux per tutta la stagione. Il classe 2000 sta ultimando il suo percorso di maturazione e sta disputando un campionato di tutto rispetto nonostante le difficoltà del club, al quartultimo posto in classifica. Nell'ultima partita contro lo Strasburgo Adli ha avuto l'onore di indossare la fascia da capitano. Un'onorificenza che non può che sottolineare una personalità che va oltre la sua giovane età.