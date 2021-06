Milan, ufficiale la data per il raduno della stagione 2021-2022

Il Milan ha comunicato attraverso i suoi account social la data ufficiale per il raduno in vista della stagione sportiva 2021-2022: eccola

Il Milan ha comunicato, attraverso i suoi canali social ufficiali, la data ufficiale per il raduno della squadra di Stefano Pioli in vista della stagione 2021-2022 . Sarà il prossimo giovedì 8 luglio , sempre presso il centro sportivo rossonero di Milanello , a Carnago (VA).

Quali 'testimonial' del raduno del Milan per l'annata che verrà, ci sono, sul manifesto utilizzato dalla società rossonera Zlatan Ibrahimovic in primo piano, poi Rafael Leao, il capitano Alessio Romagnoli, Theo Hernández e Franck Kessié.