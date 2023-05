Milan, Theo Hernandez e Leao: cuori e risate oggi con Maldini

Indubbiamente gli ultimi giorni sono stati molto complicati per il Milan, che è uscito dalla Champions League e rischia in campionato di perdere il treno per le prime quattro posizioni. Tra i capri espiatori in molti hanno inserito Paolo Maldini, a cui sono state mosse critiche feroci per il mercato estivo e le recenti dichiarazioni su una possibile valutazione positiva della stagione in caso di quarto posto ("da 8 in pagella"). Nonostante ciò, però, il dirigente rossonero si è mostrato tranquillo e in...buonissima compagnia