Milan, Theo Hernández nella Top 11 della Serie A 2019-2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una delle rivelazioni stagionali del Milan è stata, senza dubbio, Theo Hernández, classe 1997, terzino sinistro francese che il club di Via Aldo Rossi aveva prelevato, nell’estate 2019, per 20 milioni di euro a titolo definitivo dal Real Madrid.

Theo Hernández ha disputato un’eccellente prima annata con il Diavolo: l’ex Atlético Madrid, Deportivo Alavés e Real Sociedad, infatti, ha collezionato 33 gare nella massima serie italiana, segnato 6 gol e fornito 5 assist, per un totale di 2.818 minuti trascorsi sul rettangolo di gioco.

All’attivo di Theo Hernández, inoltre, anche 3 presenze, con una rete, in Coppa Italia, per un totale di 281 minuti disputati nella competizione nazionale. Cifre e statistiche straordinarie, valse al numero 19 rossonero l’elezione nella Top 11 della Serie A 2019-2020 stilate dall’account ‘Twitter‘ di ‘Opta‘.

La formazione ideale del campionato appena concluso, schierata in campo con il 4-2-3-1, è così composta: Wojciech Szczęsny (Juventus) tra i pali; linea difensiva con Juan Cuadrado (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Francesco Acerbi (Lazio) e, per l’appunto, Theo Hernández (Milan). Sulla mediana, ecco Luis Alberto (Lazio) e Fabián Ruiz (Napoli).

Sulla linea dei trequartisti, da destra a sinistra, troviamo quindi Paulo Dybala (Juventus), Alejandro 'Papu' Gómez (Atalanta) e Cristiano Ronaldo (Juventus), a suggerire, idealmente, per l'unica punta, Ciro Immobile (Lazio), capocannoniere da record con 36 gol in 35 gare giocate in Serie A e Scarpa d'Oro 2020.

