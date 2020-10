Milan sui social – Weah oggetto di una Photoshop Battle

Ultime Notizie Milan: Photoshop Battle su Weah

MILAN NEWS – È il presidente della Liberia, ma è stato per quattro stagioni e mezza il numero 9 del Milan. Stiamo parlando ovviamente di George Weah, che in rossonero ha anche vinto il Pallone d’Oro. La carica presidenziale però non lo risparmia dai giochi social. Sulla propria pagina Facebook, infatti, il Milan ha pubblicato una sua foto con sfondo verde durante un suo tiro, invitando tutti i tifosi a photoshopparlo: “È ora di liberare la vostra creatività. Che inizi la Photoshop battle!”

