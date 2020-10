Milan sui social – Tonali festeggia l’Under 21: “Il finale più bello”

Ultime Notizie Milan: Tonali festeggia la vittoria dell’Under 21

MILAN NEWS – Una partita particolare, per difficoltà e importanza, soprattutto dopo i molti casi di positività al Coronavirus degli ultimi giorni nel gruppo dell’Under 21 azzurra. Gli Azzurrini però oggi sono riusciti comunque a vincere per 2-0 nelle qualificazioni agli Europei contro l’Irlanda dei pari età, o quasi. Già, perché in campo per l’Italia c’era l’Under 20 con qualche rinforzo. Ecco perché Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Milan, su Instagram si è lasciato andare ai festeggiamenti e ha scaricato la tensione: “Il finale più bello dopo 9 giorni complicatissimi. Siamo stati gruppo, famiglia. Italia!”