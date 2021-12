Milan sui social – Theo Hernandez dà la carica: “Forza ragazzi!” | News

Questa sera non ci sarà, ma Theo Hernandez ha ugualmente mandato un messaggio di supporto ai suoi compagni di squadra con un post sui social

Inizialmente convocato da Stefano Pioli, Theo Hernandez alla fine ha dato forfait e non ci sarà questa sera nel match tra Milan e Napoli. Nonostante la sua assenza, il terzino francese ha voluto comunque mandare un messaggio di supporto ai suoi compagni di squadra attraverso un post su Twitter. "Forza ragazzi! Forza Milan", queste le sue parole apparse sul social.