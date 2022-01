Milan sui social – Rebic: “A volte sei il cane, altre sei l’albero”

Un intervento abbastanza criptico di Rebic sul proprio profilo Instagram, con un messaggio metaforico. Ignoto il significato.

Il fatto che Ante Rebic, attaccante del Milan, sia un tipo strano è abbastanza evidente. Il croato classe 1993 ha un carattere particolare, molto forte, ma allo stesso tempo sa essere dolce. Di sicuro non è di facile interpretazione. Capirlo non è semplice e bisogna saperlo prendere. Non sempre riesce a esprimere al massimo i suoi pensieri, forse perché anche molto chiuso. Di certo non aiuta la chiarezza il suo ultimo post su Instagram, in cui ha pubblicato una sua foto dell'ultimo allenamento, ma accompagnata da una didascalia alquanto particolare. Un messaggio metaforico e criptico: "A volte sei il cane, a volte sei l'albero". Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>