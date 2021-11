Milan sui social – Rafael Leao: “Stiamo combattendo!”

Rafael Leao ha pubblicato su Instagram alcune foto del Derby, ricordando anche lui che il Milan continua a combattere sempre.

Ha dato tutto anche ieri, Rafael Leao, sgasando sulla fascia sinistra del Milan per buona parte della partita. Reduce da un periodo molto faticoso, il portoghese classe 1999, ha spremuto fino all'ultima riserva di energia fino all'ultimo momento. Ora andrà in Nazionale e probabilmente non giocherà tantissimo, così che possa recuperare anche alcune energie. Il messaggio che però manda su Instagram dopo il Derby di ieri è molto chiaro e si unisce a quello di moltissimi dei suoi compagni: la squadra sta dando l'anima. Bastano due parole infatti a Rafael Leao per accompagnare le foto della partita e guardare al futuro: "Stiamo combattendo!" Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>