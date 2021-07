Milan sui social – Primo giorno in rossonero per Ballo-Touré: le immagini

Ballo-Touré è ufficialmente un nuovo terzino del Milan. Ecco le immagini della sua prima giornata da calciatore rossonero

Fodé Ballo-Touré è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il terzino ex Milan ricoprirà il ruolo di vice Theo Hernandez e indosserà la maglia numero 5. Per lui un contratto di tre anni fino al 2024 con opzione per il quarto. Ecco, di seguito, le immagini della sua prima giornata rossonera. Ufficiale l'acquisto di Ballo-Tourè: il comunicato del Milan.