Milan sui social – Le immagini dell’allenamento di oggi | News

Ecco le immagini pubblicate dal Milan dell'allenamento di questa mattina dei calciatori rossoneri agli ordini di mister Stefano Pioli

Dopo aver trionfato ieri sera in amichevole contro il Panathinaikos, il Milan è tornato al lavoro questa mattina al centro sportivo di Milanello. Esercizi di scarico per coloro i quali hanno preso parte alla gara contro i greci, poi una partitella con i ragazzi della primavera in vista della gara di lunedì prossimo contro la Sampdoria. Ecco le immagini pubblicate dal Diavolo su Twitter della seduta odierna.