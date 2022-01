Milan sui social – Le foto della seduta d’allenamento odierna

Subito testa al prossimo impegno e Milan di nuovo al lavoro oggi. Ecco alcuni scatti pubblicati su Twitter dal club rossonero.

Anche oggi, dopo il match di ieri, il Milan si allenato. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato subito a preparare il match di lunedì pomeriggio. Una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, mentre allenamento normale per i pochi altri. Nel corso del pomeriggio, il Milan ha poi pubblicato sul proprio profilo Twitter alcuni scatti della seduta. Presenti alcuni giovani, oltra al rientrante Samu Castillejo, spagnolo classe 1995, e Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981 che ieri era squalificato. Ecco le foto, come se fossero una azione da gol: "Dribbla oltre la difesa. Ottimo controllo. Lui spara! Parata sicura del portiere". Leggi le notizie più importanti della giornata di oggi a tinte rossonere >>>