Milan sui social – Le foto del viaggio della squadra per Belgrado

Verso l’Europa League: le foto del viaggio su Twitter

C’è subito l’occasione per voltare pagina e rifarsi: domani si gioca Stella Rossa-Milan, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra è partita oggi pomeriggio per Belgrado, dove si giocherà domani alle 18:55. Quasi tutti a disposizione per Stefano Pioli. Nel corso del pomeriggio, il Milan ha pubblicato su Twitter alcune foto della partenza della squadra. Volti concentrati, ma distesi. Eccole: “Prossima fermata: Belgrado”.

