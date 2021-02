Milan sui social – L’annuncio della partecipazione al DAO Network

Il Milan partecipa al DAO Network: l’annuncio su Twitter

Un’altra bella iniziativa per il Milan, che ha deciso di prendere parte al terzo European DAO Netwoek Group Meeting. Il club rossonero lo ha annunciato sul proprio profilo Twitter, spiegano in cosa consiste e di cosa si tratta. Obiettivo: consentire a tutti di vivere a pieno le partite. Ecco il messaggio del club rossonero: “Con i principali club europei abbiamo preso parte al terzo European Group Meeting, dedicato a best practice e linee guida finalizzate all’inclusività e al garantire a tutti i tifosi la possibilità di vivere pienamente le partite”.

