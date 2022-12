Milan sui social – La foto celebrativa per i 123 anni rossoneri

È difficile raggruppare in una sola immagine 123 anni di storia del Milan, in quanto i successi sono innumerevoli e i campioni che hanno vestito quella maglia altrettanto. Però oggi è il compleanno della società più gloriosa d'Italia, della squadra che più di tutte ha portato all'estero in alto la bandiera tricolore. È il compleanno della prima squadra che sia nata a Milano e di quella che ha vinto di più in città. È il compleanno del Milan, che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato una foto per celebrare questo giorno unico e speciale. 123 anni di storia. Nella foto compaiono campioni del passato e del presente, come Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981 che è entrambi, ma anche Stefano Pioli insieme a Carlo Ancelotti, ora al Real Madrid, ma per sempre rossonero. Eccola: "Conta fino a tre e inizia a inviarci i tuoi auguri di compleanno... Quindi, 1, 2, 3". Intanto ha parlato Tonali, che si sbilancia sul proprio futuro >>>