Milan sui social – La cavalcata della Champions League 2002/2003

Il Milan ha pubblicato sui propri canali social l'indelebile cavalcata trionfale della Champions League 2002-2003: ecco il cammino rossonero

Nel lontano 2003 il Milan vinse la Champions League dopo una cavalcata indimenticabile. Superati in semifinale i cugini dell'Inter, i rossoneri vinsero in finale, dopo la lotteria dei calci di rigore, contro i rivali della Juventus. Il Diavolo ha pubblicato sul suo profilo Twitter tutte le partite di quella competizione che, alla fine, si rivelò trionfale per i ragazzi allora allenati da Carlo Ancelotti. "Ricordi indelebili. Un gol dopo l'altro, riviviamo insieme la cavalcata Champions della stagione 2002/03", queste le parole apparse sul social. Intanto il Milan ha puntato gli occhi su un talento degli Stati Uniti.