Milan sui social – Kjaer: “Mi godo un’altra vittoria e un altro clean sheet”

MILAN NEWS – Da quando è tornato, due partite su tre con zero gol subiti per i rossoneri. Solo la Vecchia Signora è riuscita a segnare (però ben tre volte), complice anche la grande emergenza rossonera. Ieri con Simon Kjaer in campo Milan-Torino è finita 2-0. Il danese sembra avere un vero e proprio amore per i clean sheet, che vuole ottenere e festeggia come una vittoria. Dopo il match, sul proprio profilo Instagram, il danese classe 1989 ha infatti pubblicato una foto scrivendo: “Mi godo un’altra vittoria e un altro clean sheet”.