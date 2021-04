Milan sui social – Kjaer è nel Team of The Week di Fifa Ultimate Team

Prestazioni continuamente positive per Kjaer con la maglia del Milan, che l'hanno portato a essere tra i migliori della settimana su Fifa.

Prestazioni di livello vengono sempre ripagate e quelle di Simon Kjaer con il Milan sono ormai da tempo di primissimo livello. Il difensore danese classe 1989 viene da ottime prestazioni, con il Milan che prima di ieri era reduce da due vittorie consecutive anche per merito suo. Prestazioni talmente positive che Kjaer è stato inserito nel Team of The Week di Fifa Ultimate Team. Una notizia piacevole per tutti i giocatori che tifano Milan. A dare l'annuncio proprio il club rossonero, tramite il proprio profilo Twitter: "Guadagnato un posto in 's. Disponibile in adesso". Ecco il tweet.