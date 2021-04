Milan sui social – Kessie: “Reazione da vera squadra”

Dopo il fischio finale del match tra Milan e Genoa, il rossonero Kessie ha pubblicato su Instagram un post per festeggiare.

Una vittoria importante per il Milan e Franck Kessie giustamente esultata sul proprio profilo Instagram. L'ivoriano, dopo i tre punti ottenuti contro il Genoa, ancora una volta con una grande prestazione del centrocampista classe 1996, ha pubblicato alcune foto di abbracci di gruppo, con una didascalia davvero bella e positiva, da vero leader. Il Milan ha meritato il successo e dopo essere passato in vantaggio era stato raggiunto sul pari. A venti dalla fine, il gol vittoria. Ecco il post fatto da Kessie sui propri social: "Bravi a reagire come una vera squadra! Altri tre punti fondamentali per il nostro cammino!" Ecco invece le pagelle del match di oggi >>>