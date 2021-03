Milan sui social – Kessie: “Qualificazione ottenuta, grandi”

Kessie, centrocampista del Milan, ha ottenuto la qualificazione con la Costa d'Avorio e ha esultato su Instagram così.

Pausa per le Nazionali e anche i giocatori del Milan si rendono protagonisti, come Franck Kessie, che con la sua Costa d'Avorio ha raggiunto un grande obiettivo: la qualificazione alla CAN2022. Ora, è probabile che Kessie possa riposare nei prossimi match, senza mettersi troppo sotto sforzo. Ecco perché questo risultato potrebbe essere stato molto importante anche per il Milan. Dopo la vittoria, Kessie ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto dell'ultimo match della Costa d'Avorio, accompagnate da una didascalia in cui esulta per il raggiungimento del grande obiettivo della sua Nazionale: "Qualifica per le fasi finale della ottenuta! Grandi ragazzi!"