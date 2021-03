Milan sui social – Il post di Dalot su Instagram | News

Le ultime notizie sul Milan: Ecco le parole pubblicate da Dalot su Instagram al termine della partita vinta contro la Fiorentina

Al termine di Fiorentina-Milan, gara vinta dai rossoneri per 2-3, il terzino destro Diogo Dalot ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. 'Partita molto difficile, ma noi non ci siamo arresi. Con la mentalità gusta, abbiamo dato una risposta da grande squadra', queste le parole apparse sul suo account. Una risposta che tutti i tifosi rossoneri si aspettavano che arrivasse dopo l'eliminazione-beffa arrivata in settimana contro il Manchester. Di seguito il suo messaggio social.