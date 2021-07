Milan sui social – Il club partecipa alla “Semina” a Milano

Il Milan ha pubblicato su Twitter alcune foto della partecipazione alla "Semina - L'infiorata di Via della Spiga". Ecco i dettagli.

Una bella iniziativa, che colora e rende più verde Milano e a cui ha voluto partecipare anche il Milan. Il club rossonero ha pubblicato oggi sul proprio profilo Twitter alcune foto delle aiuoli infiorate che ha realizzato il club per la prima edizione della "Semina - L'infiorata di Via della Spiga". Tutti i dettagli nella didascalia scritta proprio dal Milan. Ecco il tweet e tutte le foto pubblicate, molto belle: "Anche il Milan ha aderito alla prima edizione della "Semina - L'infiorata di Via della Spiga", un evento volto a celebrare una nuova stagione di Milano, quella della rinascita e della rigenerazione urbana sostenibile".