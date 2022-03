Milan sui social – I tifosi votano cinque gol che diventeranno un murale

Nuova iniziativa del Milan, lanciata sul proprio profilo Twitter stamattina. I milanisti scelgono delle reti che coloreranno la sede.

Una nuova iniziativa lanciata dal Milan e pubblicata sul proprio profilo Twitter questa mattina. Il club rossonero, infatti, sta rinnovando gli uffici della sede, che saranno abbelliti con le immagini di alcuni dei gol più belli degli ultimi anni. In gara ci sono dieci reti, in cinque confronti. I vincenti di ogni confronto, eletti dai tifosi, saranno poi sui muri di Casa Milan prossimamente. Ecco le scelte: il bolide di Theo Hernandez da fuori contro l'Udinese nel 2019/20 contro lo stacco di testa di Fikayo Tomori contro la Juventus lo scorso anno; la magia su punizione di Sandro Tonali col Cagliari quest'anno contro il gol decisivo di Olivier Giroud col Napoli; la rete di Ante Rebic alla Juventus lo scorso anno contro il gol velocissimo di Davide Calabria con l'Atalanta; la magia di Rafael Leao col Benevento contro la grande rete di Giroud all'Inter e infine due gol di Zlatan Ibrahimovic: quello all'Udinese dell'anno scorso in rovesciata o quello al Napoli sempre lo scorso anno. Ecco il tweet rossonero: "I nostri uffici a Casa Milan cambiano look. Cinque tra questi gol verranno trasformati in illustrazioni e riprodotti su una parete dedicata: aiutaci a scegliere quali! Vota sull'app di".