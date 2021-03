Primo gol di Kjaer con il Milan

Attraverso il proprio profilo Instagram, il Milan ha voluto rendere omaggio a Simon Kjaer, autore del gol del pareggio contro il Manchester United. Per il difensore danese, tra l’altro, si tratta anche della prima rete in assoluto con la maglia del Milan. “Decisivo in difesa e per la prima volta anche in attacco”, queste le belle parole scritte sul social dai rossoneri.