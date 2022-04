Milan sui social – Gli auguri di compleanno a Guly

Oggi è il compleanno di Guly, ex giocatore del Milan, e il club rossonero ha voluto dedicargli un pensiero su Twitter: eccolo.

Oggi è il compleanno di Guly, che ha giocato con il Milan per due anni, dal 1998 al 2000. Anni in cui, in rossonero, ha anche vinto uno Scudetto, quello storico del 1999. Oggi, come detto, compie gli anni. 48 per la precisione. Milan che gli ha voluto fare gli auguri tramite il proprio profilo Twitter con una foto e un piccolo messaggio. Con i rossoneri ha collezionato 78 presenze e ha trovato anche 11 volte la via del gol. Per lui un breve messaggio, eccolo: "Buona giornata, Andres!" Accompagnato dalla solita foto con un messaggio di buon compleanno. Ecco tutto il tweet del Milan, pubblicato di prima mattina.