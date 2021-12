Milan sui social – Eranio compie gli anni: auguri dal club

Eranio compie gli anni e il Milan gli ha fatto gli auguri sul proprio profilo ufficiale Twitter: ecco il messaggio per l'ex rossonero.

Con la maglia del Milan ha vinto tutto, Stefano Eranio, giocando in rossonero per cinque anni: dal 1992 al 1997. 3 Scudetti, altrettante Supercoppe Italiane, 1 Champions League e una Supercoppa Europea compongono un palmares invidiabile. Oggi compie 55 anni e il Milan, tramite il proprio profilo ufficiale su Twitter ci ha tenuto a fargli, giustamente, gli auguri. 140 presenze e 12 gol per lui in rossonero, numeri decisamente importanti. Non era uno dei titolarissimi, ma certamente si è sempre fatto trovare pronto e il Milan ha contato spesso sul suo apporto. Ecco il tweet pubblicato dal Milan: "Tanti auguri a uno degli Invincibili di Mister Capello!"