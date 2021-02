Milan sui social – Donnarumma: “Grande vittoria. Forza Milan”

Ecco l’ultimo post di Donnarumma dopo Milan-Crotone 4-0

Non è stata una partita difficile per Gianluigi Donnarumma, ma il portiere classe 1999, nonostante l’agevole vittoria milanista, è stato comunque chiamato in causa sul punteggio di parità a inizio gara, facendosi trovare ovviamente pronto e compiendo una bella parata. Dopo Milan-Crotone, finita 4-0, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una sua foto durante il match, con una didascalia non troppo lunga, ma decisamente chiara. Un bel: “Forza Milan”.