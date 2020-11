Milan sui social – Calabria pronto a tornare: “Più forte”

MILAN NEWS – Ieri Milan-LOSC si è conclusa malamente con un 0-3 molto secco. Prima sconfitta stagionale per i rossoneri, arrivata in Europa League. Prima sconfitta dopo 8 mesi. Prima sconfitta dopo il lockdown. Tra gli assenti c’era Davide Calabria, lasciato a casa da Stefano Pioli in via precauzionale. Ora il terzino però è pronto a tornare. La conferma arriva direttamente dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto in allenamento con la scritta: “Più forte”. Potrebbe anche essere riferito alla squadra, che dopo la sconfitta è destinata a crescere e migliorare. Duplice, bellissimo, significato. Calabria vuole riprendersi il Milan già da domenica sera.