Milan sui social – Bennacer: “Con il cuore e la mente”

Bennacer ha esultato sui social dopo il fischio finale del match del Milan di oggi pomeriggio. Ecco la foto su Instagram.

Una vittoria meravigliosa, in rimonta, per 2-1, e che tiene il Milan vivo per il campionato. Dopo il fischio finale, Ismael Bennacer, algerino classe 1997 e tra i migliori in campo per i rossoneri, ha esultato sul proprio profilo Instagram con una foto della partita e con un messaggio molto bello: "Con il cuore e con la mente". Ed effettivamente così è stata la vittoria del Milan oggi, di cuore e di mente. Una rimonta fortemente voluta e alla fine raggiunta. Ottimo risultato che tiene vive le speranze di Scudetto rossonere. Ecco, qui sotto, il post pubblicato da Bennacer poco fa, pura gioia. Leggi le parole di Maldini a fine partita >>>