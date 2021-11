Milan sui social – “Al lavoro verso Atletico Madrid-Milan” | News

Rossoneri subito al lavoro per preparare la partita contro l'Atletico Madrid: le foto dell'allenamento odierno pubblicate sui social

Il Milan mette subito alle spalle la sconfitta in trasferta contro la Fiorentina. I rossoneri oggi hanno svolto un allenamento al mattino per preparare al meglio la partita di mercoledì sera in Champions League contro l'Atletico Madrid. Tra i calciatori presenti a Milanello, si nota dalle foto anche l'importante recupero di Mike Maignan. Ecco gli scatti pubblicati dal Diavolo su Twitter. Milan, le top news di oggi: stop per Rebic, idea dal Real Madrid.