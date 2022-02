Milan sui social – Tonali in clima derby: “E’ quella settimana lì” | News

Attraverso un post pubblicato sui social, Sandro Tonali scalda l'ambiente rossonero in vista del prossimo derby contro l'Inter

Sabato pomeriggio, alle ore 18, Inter e Milan si affronteranno allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Un derby che varrà una buona fetta di scudetto, anche se siamo solamente agli inizi di febbraio, ma chi vincerà questo match probabilmente potrà iniziare a prendere ago e filo. In vista proprio di questa importante partita, Sandro Tonali pare essere già in clima derby come dimostrato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "È quella settimana li…", poche parole ma l'immagine è ben chiara. Tonali non vede l'ora di scendere in campo.