Milan sui social – Ibrahimovic questa sera sarà titolare e capitano (FOTO)

Come riportato dal Milan attraverso una foto pubblicata su Instagram, Zlatan Ibrahimovic sarà il capitano dei rossoneri questa sera

Dopo più di un anno dall'ultima volta, questa sera Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare una partita con il Milan dal primo minuto. Sarà lo svedese a guidare l'attacco dei rossoneri alla Dacia Arena contro l'Udinese, avversario al quale ha colpito proprio nella passata stagione segnando un gran gol in rovesciata nei minuti finali. Ma c'è di più. Considerata l'assenza di Theo Hernandez e la panchina per Calabria, Ibrahimovic sarà il capitano del Milan questa sera. Lo riporta il club pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram.