Milan sui social – Giroud: “Non vedo l’ora che arrivi sabato” | News

Mattina di allenamento oggi per il Milan. Non a Milanello, ma allo stadio di 'San Siro' dove oggi era vuoto sugli spalti ma sabato pomeriggio, alle 18.30, sarà pieno zeppo di tifosi rossoneri. Saranno previsti ben 70mila tifosi per la gara contro l'Udinese, valida per la prima giornata di campionato. Una gara a cui Olivier Giroud vorrà sicuramente partecipare, nonostante negli ultimi giorni, compreso oggi, abbia svolto allenamento personalizzato. Domani capirà se sabato potrà partire dal primo minuto o meno, intanto lui non vede l'ora di scendere in campo. "Felice di tornare con la squadra... Non vedo l'ora che arrivi sabato", le sue parole pubblicate su Instagram accompagnate da una tenera foto che lo ritrae insieme ai figli sulla panchina del 'Meazza'. Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.