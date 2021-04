Milan-Sassuolo 1-2, Kessie: “Dispiace per la sconfitta. Rimaniamo concentrati”

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha commentato sui social la sconfitta contro il Sassuolo. Lazio nel mirino

Dopo due vittorie consecutive contro Parma e Genoa, il Milan ha dovuto arrendersi al Sassuolo, bravo a rimontare il gol di Hakan Calhanoglu con la doppietta di Giacomo Raspadori. Uno stop che non ci voleva considerando la grande bagarre in zona Champions League. Franck Kessie, attraverso il proprio profilo Instagram, si dice dispiaciuto per la sconfitta e predica concentrazione in vista dell'importante scontro diretto contro la Lazio. Ecco il post.