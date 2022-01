Milan, Saelemaekers MVP di dicembre 2021: lui ringrazia i tifosi (Video)

Alexis Saelemaekers votato dai tifosi del Milan come miglior giocatore del mese di dicembre appena trascorso. Il suo ringraziamento

"Ciao a tutti i tifosi rossoneri, volevo solo ringraziarvi per aver votato per mese per l'MVP del mese. Vi auguro buone feste a tutti", ha detto l'ex Anderlecht ai propri sostenitori.