Milan, ricordo social di Simoncelli a dieci anni dalla sua scomparsa

Il Milan ha ricordato, sui propri account social, Marco Simoncelli , pilota di MotoGP e tifoso rossonero morto a Sepang il 23 ottobre 2011 , quindi esattamente dieci anni fa, in seguito ad un incidente avuto in pista durante il Gran Premio della Malesia.

"10 anni fa lasciavi un vuoto immenso nel cuore di tutti noi. Il tempo passa, ma il tuo ricordo no. Ciao Sic", il commento del club rossonero per commemorare un giovane campione, deceduto a soli 24 anni, nonché un grande sostenitore del Milan.