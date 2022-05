Milan, il papà di Hauge: “Grazie a tutti i milanisti per l’incredibile supporto”

Dopo la cessione di Jens Petter Hauge a titolo definitivo all'Eintracht Francoforte, il papà del giocatore ha voluto ringraziare i tifosi del Milan

Jens Petter Hauge è un giocatore dell'Eintracht Francoforte a titolo definitivo. Il Milan , con un comunicato ufficiale, ha annunciato lo scattare dell'obbligo di riscatto a favore dei tedeschi. Dopo questa notizia il papà del giocatore, Jan Ingvald, ha voluto ringraziare tutti i milanisti per il supporto nel corso della breve avventura del classe 1999. Questo il post.

Lo sapevamo tutti, ma ora è ufficiale. Grazie per tutti i ricordi e l'incredibile supporto. Sono così grato e felice. A tutti i milanisti: Grazie!".