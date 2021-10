Milan, Mirante e i complimenti del Sorrento: “Umiltà fuori dal comune”

Antonio Mirante, nei suoi mesi da svincolato, si è allenato con il Sorrento 1945, club che milita in Serie D. Ecco i complimenti social

Dopo l'esperienza alla Roma, Antonio Mirante ha vissuto alcuni mesi da svincolato. In questo periodo il portiere si è allenato con il Sorrento 1945 , squadra che milita in Serie D. Dopo l'ufficialità del suo passaggio al Milan, il club campano ha augurato i migliori successi ad 'professionista con un'umiltà fuori dal comune". Ecco il post del club... rossonero!

"Ci complimentiamo con Antonio Mirante che da oggi è in forza al Milan. In questi mesi Antonio si è allenato con noi mostrando una professionalità e umiltà fuori dal comune. Siamo felici per lui e gli auguriamo grandi successi in.. rossonero".