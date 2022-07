Milan, Mike Maignan compie 27 anni: ecco gli auguri social del club

Arrivato in punta di piedi per sostituire Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan si è preso il Milan e la stima di tutti i tifosi. Il portiere francese ha messo le cose in chiaro fin da subito: "Non arrivo per sostituire nessuno". Ed è stato di parola, perché adesso tutti lo amano, lo stimano e non pensano più al passato. Oggi, 3 luglio, l'ex Lille compie 27 anni: il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto celebrare questa data augurando buon compleanno al suo numero 16. Ecco il post.