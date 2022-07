Milan, tifoso pazzo di Leao: il tatuaggio attira l’attenzione del portoghese

L'amore verso la propria squadra del cuore non ha limiti. Specialmente per questo tifoso, il quale è evidentemente pazzo non solo del Milan ma anche di uno degli uomini più decisivi dell'ultima stagione rossonera: Rafael Leao. La faccia del portoghese stampata sulla gamba del ragazzo ha fatto il giro del web, tanto che il tatuaggio è stato visto dallo stesso calciatore. Il numero 17 ha commentato il video del ritratto con diverse emoticon. Curiosa la didascalia pubblicata dal ragazzo in questione: "Se non rinnova Leao mi taglio la gamba". Auguriamo al tifoso del Milan che il giocatore firmi il rinnovo il prima possibile! Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>