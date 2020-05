MILAN NEWS – Sono ormai quasi da mesi da quando l’emergenza coronavirus ha costretto il calcio a uno stop (forse) momentaneo. La nostalgia sia per i giocatori che per i tifosi è tanta, come testimonia un post di Ismael Bennacer che, attraverso i propri profili social, ha pubblicato un video in cui si mostra in azione con la maglia del Milan, tra dribbling, passaggi e recuperi. Significativa è la didascalia: “Calcio, tifosi e stadi: mi mancate“. Ecco il suo post.