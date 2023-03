Milan, Kalulu verso i quarti: “Grazie ai tifosi per il sostegno”

Con lo 0-0 che condanna il Tottenham all'eliminazione dalla Champions League , il Milan avanza ai quarti di finale 11 anni dopo l'ultima volta. Pierre Kalulu , sul proprio profilo Instagram, ci ha tenuto a ringraziare i tifosi per il sostegno, complimentandosi con la squadra per il raggiungimento di questo grande traguardo.

"In cammino verso i quarti di finale. Grazie ai tifosi per il sostegno e complimenti alla squadra". Il difensore francese è stato autore di un'ottima prestazione, concedendo poco o nulla ad Heung Min Son e soprattutto l'ex Inter Ivan Perisic. Oramai titolare indiscusso, Kalulu ha composto insieme a Malick Thiaw e Fikayo Tomori una difesa che nelle ultime 6 partite ha concesso solo 2 gol. Anche ieri, esclusi gli ultimi minuti, il classe 2000 ha confermato di essere tornato ai livelli ammirati nel finale della scorsa stagione. Maldini: "Non siamo al livello di Bayern, City o Real, ma ora ce la giochiamo".