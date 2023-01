Milan, Ibrahimovic corre in spiaggia prima di tornare a Milanello (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic corre in spiaggia a Miami prima di far ritorno a Milanello: ecco la foto pubblicata dallo svedese sui social

In questi giorni Ibrahimovic ha passato un paio di giorni di vacanza-lavoro a Miami. Lì Zlatan ha avuto la possibilità di allenarsi in un clima decisamente migliore rispetto quello di Milano dove tornerà in questi giorni per allenarsi insieme ai suoi compagni. Prima di rivederlo in Italia, lo svedese ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre corre in spiaggia a Miami.