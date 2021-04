Milan, Ibrahimovic e la foto con Meite e Kessie: “Security”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha postato una foto insieme ai centrocampisti Meite e Kessie. Ecco il post

Negli ultimi tempi Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è nel mirino della critica. Prima l'espulsione contro il Parma, poi la polemica relativa al ristorante aperto in zona rossa. Lo svedese, in ogni caso, non sembra essere preoccupato più di tanto, anzi fa gruppo insieme ai suoi compagni di squadra. A tal proposito, Ibrahimovic ha postato poco fa una foto su Instagram insieme a Soualiho Meite e Franck Kessie con sotto scritto: "Security". Ecco il post