Ex Milan – De Jong: “Noi siamo il Milan! Che emozione” | News

Nigel De Jong, ex calciatore rossonero, ha espresso tutta la sua felicità sui social per la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter

Anche Nigel De Jong sa come vincere un derby. In passato, infatti, il centrocampista olandese decise con un gran colpo di testa un Milan-Inter datato maggio 2013. Il calciatore attualmente svincolato ha seguito la partita di ieri che ha visto vincere in rimonta per 2-1 la squadra di Stefano Pioli. L'ex Milan ha espresso tutta la sua gioia attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Noi siamo il Milan! Che emozione, bravissimi raga! Forza Milan!", queste le parole apparse sul social. Milan, le top news di oggi: novità Rebic. Ultime su Botman e Ibra.