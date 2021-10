Milan, continua il siparietto social tra Rebic e Castillejo | News

Continua il botta e risposta su Instagram tra i due calciatori del Milan Rebic e Castillejo: ecco l'ultima foto pubblicata dal croato

Il Milan dimostra di avere un gruppo composto da calciatori affiatati non solo all'interno del rettangolo di gioco, ma anche al di fuori. Una chiara dimostrazione è quello che è successo negli ultimi due giorni tra Ante Rebic e Samu Castillejo, protagonisti su Instagram. Ieri l'esterno spagnolo ha commentato una foto del suo compagno di squadra in maniera provocatoria e la risposta del croato non è stata da meno.