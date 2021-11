Milan, Brahim Diaz accolto dalla Spagna sui social: “Benvenuto”

Brahim Diaz, dopo l'ottimo inizio di stagione col Milan, è stato convocato per la prima volta dalla Spagna, che lo accoglie così.

Un avvio di stagione ottimo per Brahim Diaz con il Milan, fino allo stop causato dal Coronavirus, che lo ha fatto tornare solo qualche giorno fa a disposizione. Le ultimissime prestazioni dello spagnolo non sono state particolarmente positive, ma la condizione non è ancora ottimale. Ciò non ha ostacolato comunque Luis Enrique nel decidere di convocarlo nella Spagna per la prima volta, anche grazie ai quattro gol in undici partite realizzati nelle prime uscite stagionali. Una grande soddisfazione per Brahim Diaz, classe 1999 rossonero, accolto su Twitter con un bellissimo messaggio di benvenuto: "Accoglienza. Il giovane internazionale di è incorporato nella concentrazione di".