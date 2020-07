Milan-Parma, Bonaventura sui social: “Andiamo avanti così”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la vittoria di ieri sera contro il Parma per 3-1, Giacomo Bonaventura ha postato su Instagram una foto emblematica del buon momento che sta vivendo il Milan in campionato, scrivendo: “Avanti così”.

Nonostante Bonaventura sappia che andrà via dal Milan al termine della stagione, il suo atteggiamento in campo non è cambiato. Anzi, forse è migliorato ancora di più. In cuor suo ‘Jack’ forse spera ancora nel rinnovo. Anche ieri contro i ducali, una buona prestazione personale.