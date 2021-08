Milan, Bakayoko: “Non è un ritorno perché non sono mai andato via”

Tiemoué Bakayoko è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan: ecco il messaggio del centrocampista francese apparso su Instagram

Finalmente è arrivata anche l'ufficialità. Tiemoué Bakayoko ritorna al Milan due anni dopo la sua prima esperienza con la maglia rossonera. Il centrocampista francese, arrivato dal Chelsea in prestito biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ha pubblicato un post su Instagram con tanto di maglia addosso. "Quest’oggi non è veramente un ritorno poiché ho dentro di me la sensazione di non essere mai andato via. Sono impaziente di rivedervi tutti allo stadio delle belle ed emozionanti sfide ci attendono", queste le parole apparse sul suo account social. Tramontata ufficialmente la pista che porta a Romain Faivre: le ultime.